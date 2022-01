Gemma Galgani su tutte le furie a Uomini e Donne contro Leonardo | “Ringrazia che non ti tiro una scarpa”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo la pausa per le festività natalizie,è tornata subito protagonista con una puntata davvero scoppiettante. Una segnalazione ha fatto saltare la copertura aBozzetti, che si è trovato tutto lo studio. Anche Maria De Filippi è intervenuta nella discussione.sbugiardaBozzetti in puntata Tutti i nodi vengono al pettine. I primi campanelli d’allarme era suonati prima della pausa natalizia e, adesso, la credibilità diBozzetti, si è sgonfiata completamente. Di certo il fatto che non baciasse, anche se era arrivato nel programma televisivo solo per lei, non faceva ben sperare. Ma la brutta figura che ha fatto il Cavaliere va oltre ogni ...

, LITE CON LEONARDO A UOMINI E DONNE/ "I miei baci ti fanno schifo..." Secondo la giornalista, Andrea Damante non sarebbe quindi un esempio da seguire, come scrive poi sempre nella ...Frenata nella conoscenza tra Leonardo e. Il cavaliere svela i piccoli problemi che sta riscontrando nella sua frequentazione con la dama di Torino. " Connon c'è ancora quella attrazione fisica che chiedeperché ...Gemma Galgani torna in studio per la nuova puntata di Uomini e Donne per un confronto con Leonardo sul quale ha fatto delle amare scoperte.Leonardo ha incontrato Gemma nel parterre di Uomini e Donne dopo ... ci sarebbero state frasi decisamente poco carine sul conto di Galgani: ''I suoi baci non mi piacciono, ha la pelle da vecchia''.