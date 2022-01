Funerale nazista a Roma, arriva la replica della chiesa: «All’oscuro di tutto. Pregate per la defunta» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una decina di uomini schierati. Uno di loro urla il nome di una persona, si sente solo «Alessia» ma non si capisce bene il cognome. E poi l’urlo ben noto nelle cerimonie funebre dei militanti di estrema destra: «Presente!». Al centro una bara coperta con una bandiera nazista. Il video pubblicato da Open con le immagini del Funerale nero celebrato nella parrocchia di S. Lucia a Roma ha cominciato a girare sui social. E insieme a lui sono girate anche critiche verso la chiesa che ha permesso ai militanti di agire indisturbati. Dalle prime indagini della Digos sembra che la defunta fosse Alessia Augello, donna conosciuta negli ambienti di Forza Nuova. Ora la chiesa ha deciso di rispondere, pubblicando un messaggio su Facebook in cui prende le distanze dal rituale e dalla ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una decina di uomini schierati. Uno di loro urla il nome di una persona, si sente solo «Alessia» ma non si capisce bene il cognome. E poi l’urlo ben noto nelle cerimonie funebre dei militanti di estrema destra: «Presente!». Al centro una bara coperta con una bandiera. Il video pubblicato da Open con le immagini delnero celebrato nella parrocchia di S. Lucia aha cominciato a girare sui social. E insieme a lui sono girate anche critiche verso lache ha permesso ai militanti di agire indisturbati. Dalle prime indaginiDigos sembra che lafosse Alessia Augello, donna conosciuta negli ambienti di Forza Nuova. Ora laha deciso di rispondere, pubblicando un messaggio su Facebook in cui prende le distanze dal rituale e dalla ...

Advertising

civati : Non sono nazisti ma. - Open_gol : La scena è stata ripresa nella parrocchia di Santa Lucia a Roma Non è ancora chiara l'identità dei presenti e nemm… - SisterSuzie64 : RT @PBerizzi: Bandiera con la svastica sulla bara e braccia tese. Germania Terzo Reich? No, Roma 2022. - PaolaAguggia : RT @PBerizzi: Bandiera con la svastica sulla bara e braccia tese. Germania Terzo Reich? No, Roma 2022. - gcarlo62 : RT @LucaSebastiani_: Roma, 2022. Ribrezzo. -