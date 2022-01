FIFA 22 Icon Swaps – Scambi Icone: tutto ciò che devi sapere! (Di lunedì 10 gennaio 2022) EA Sports ha confermato, tramite la consueta schermata di avvio di FUT, l’arrivo su FIFA 22 a partire da mercoledì 15 dicembre degli Icon Swaps – Scambi Icone! Per chi ancora non lo sapesse vediamo in dettaglio di cosa si tratta! Icon Swaps – Scambi Icone FIFA 22: cosa sono e come funzionano Icon Swaps è un evento che si ripeterà più volte nel corso della stagione di FUT, lo scorso anno su FIFA 21 furono 4 i “set” di Scambi Icone rilasciati, che consente agli utenti di ottenere dei gettoni, token in inglese, attraverso i quali riscattare premi come pack, incluso quelli Icona garantita e, ... Leggi su imiglioridififa (Di lunedì 10 gennaio 2022) EA Sports ha confermato, tramite la consueta schermata di avvio di FUT, l’arrivo su22 a partire da mercoledì 15 dicembre deglie! Per chi ancora non lo sapesse vediamo in dettaglio di cosa si tratta!22: cosa sono e come funzionanoè un evento che si ripeterà più volte nel corso della stagione di FUT, lo scorso anno su21 furono 4 i “set” die rilasciati, che consente agli utenti di ottenere dei gettoni, token in inglese, attraverso i quali riscattare premi come pack, incluso quellia garantita e, ...

Advertising

FUTUniversecom : Fifa 22 SBC CLARENCE SEEDORF Icon Base: soluzioni - FUTUniversecom : Fifa 22 SBC FERNANDO TORRES Icon Prime: soluzioni - lewis_botfield : FIFA 22/ICON ROULETTE #FIFA22 - ShadowDZN__ : Prime ICON R9?? FIFA 22 vs FIFA 21 Madness. - luke7jordan : Welcome mr gianfranco zola 1st prime icon of fifa 22 #PS4share -