Draghi: "La scuola non va chiusa, va protetta. Gran parte dei problemi causati dai no vax" (Di lunedì 10 gennaio 2022) "La scuola va protetta, non va chiusa. È fondamentale per la democrazia", dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa da Palazzo Chigi per spiegare le nuove misure anti Covid introdotte dal governo. In particolare l'obbligo vaccinale per gli over 50, l'utilizzo del super green pass e l'intenzione del governo di mantenere le aule aperte. La conferenza stampa di Draghi da Palazzo Chigi "Il motivo per cui possiamo adottare un approccio diverso rispetto al passato è fondamentalmente uno solo: la vaccinazione", dice il premier. "Nel 2021 abbiamo visto un numero di morti alto ma inferiore rispetto al 2020, a fronte delle tante aperture. Oggi hanno riaperto le scuole così come negli altri Grandi paesi europei. Nessuno di questi paesi ha chiuso la scuola e hanno ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Lava, non va. È fondamentale per la democrazia", dice il premier Marioin conferenza stampa da Palazzo Chigi per spiegare le nuove misure anti Covid introdotte dal governo. In particolare l'obbligo vaccinale per gli over 50, l'utilizzo del super green pass e l'intenzione del governo di mantenere le aule aperte. La conferenza stampa dida Palazzo Chigi "Il motivo per cui possiamo adottare un approccio diverso rispetto al passato è fondamentalmente uno solo: la vaccinazione", dice il premier. "Nel 2021 abbiamo visto un numero di morti alto ma inferiore rispetto al 2020, a fronte delle tante aperture. Oggi hanno riaperto le scuole così come negli altridi paesi europei. Nessuno di questi paesi ha chiuso lae hanno ...

