Djokovic: «Sono stato messo in una condizione molto scomoda, bloccato alle 4 del mattino» (Di lunedì 10 gennaio 2022) Su Twitter la giornalista australiana Karen Sweeney riporta le dichiarazioni di Djokovic nell’interrogatorio in Australia. Sono arrivato qui per questi documenti, altrimenti non mi sarebbe stato permesso di entrare. Sono stato messo in una condizione molto imbarazzante. alle quattro del mattino non potevo chiamare il direttore degli Australian Open, non potevo interagire con nessuno membro del governo. Sono stato messo in una condizione molto scomoda. Scrive la giornalista che Djokovic ha detto di aver appreso dell’avviso di voler considerare la cancellazione del visto poco prima ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 gennaio 2022) Su Twitter la giornalista australiana Karen Sweeney riporta le dichiarazioni dinell’interrogatorio in Australia.arrivato qui per questi documenti, altrimenti non mi sarebbeperdi entrare.in unaimbarazzante.quattro delnon potevo chiamare il direttore degli Australian Open, non potevo interagire con nessuno membro del governo.in una. Scrive la giornalista cheha detto di aver appreso dell’avviso di voler considerare la cancellazione del visto poco prima ...

Advertising

Corriere : Djokovic, l’ultimo scandalo conferma: lui è il più forte, Nadal e Federer sono i più grandi - ilriformista : Le speranze di #Djokovic sono ridotte al lumicino: il governo ha ‘anticipato’ il verdetto del tribunale di Melbourn… - RobertoBurioni : Gli UNICI motivi validi per un'esenzione medica dal vaccino sono una gravissima anafilassi in occasione della prima… - FraBoezi : Non sono in grado di pronosticare il proseguo della vicenda di #Djokovic ma penso che di 'eroi solitari', in giro,… - BertaIsla : RT @LaPrimaManina: #Djokovic dimostra che anche i #novax non sono tutti uguali. -