Chiesa | l’infortunio è più grave del previsto Stagione finita

Leggi su dailynews24

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Federicoè uscito dopo mezz’ora di gioco in Roma-Juventus per infortunio. Problema che sembraCorreva ormai la mezz’ora di gioco nella partita tenutasi all’Olimpico, ieri sera, tra Roma e Juventus. Contrasto tra Smalling e, tutto sembra okay per arbitro e VAR. Decisione giusta, ma i problemi sono arrivati dopo. Federicoesce L'articolo