Campania, scuole alle prese con la dad dopo l'ordinanza di De Luca: "Scelta di buon senso". Ma gruppo di genitori prepara diffide per i presidi (Di lunedì 10 gennaio 2022) In Campania la scuola riparte tra mille incognite. Il ritorno tra i banchi per gli alunni delle scuole dell'infanzia, delle elementari e delle medie è stato solo virtuale per effetto dell'ordinanza del presidente della Regione Vincenzo De Luca, che ha imposto la didattica a distanza. Ordinanza impugnata dal Governo e sulla quale ha chiesto chiarimenti anche il Tar. In attesa di sviluppi la situazione ha messo in difficoltà i dirigenti scolastici che si sono trovati, a pochi giorni dall'avvio in presenza, a dover organizzare nuovamente la didattica a distanza. "l'ordinanza del Governatore è arrivata venerdì – ci spiega il dirigente scolastico della Pirandello Svevo di Napoli Vincenzo Boccardi – come può immaginare questo ci ha messo in difficoltà perché eravamo pronti a ripartire in ...

