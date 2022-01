Calcio: Lippi, 'In Serie A Inter parecchio superiore alle altre' (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Fotografia del campionato? C'è una squadra che ritengo parecchio superiore alle altre a livello di qualità, organizzazione di gioco e di mentalità ed è l'Inter. Il Milan mi piace come gioca, ma l'Inter la vedo più forte, molto organizzata e serena. E' stato molto bravo Simone Inzaghi a costruire tutto questo". Sono le parole del'ex ct azzurro campione del mondo ed ex tecnico della Juve Marcello Lippi a 'La Politica nel pallone su Gr Parlamento'. "Inter-Juve in Supercoppa? Sono competizioni diverse e in una partita secca ci può stare tutto. Non è detto che sia favorita l'Inter. La Juve è in costruzione, ha vinto tantissimo, i tifosi non riescono a farsene una ragione, magari si può fare qualcosa in più ma è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Fotografia del campionato? C'è una squadra che ritengoa livello di qualità, organizzazione di gioco e di mentalità ed è l'. Il Milan mi piace come gioca, ma l'la vedo più forte, molto organizzata e serena. E' stato molto bravo Simone Inzaghi a costruire tutto questo". Sono le parole del'ex ct azzurro campione del mondo ed ex tecnico della Juve Marcelloa 'La Politica nel pallone su Gr Parlamento'. "-Juve in Supercoppa? Sono competizioni diverse e in una partita secca ci può stare tutto. Non è detto che sia favorita l'. La Juve è in costruzione, ha vinto tantissimo, i tifosi non riescono a farsene una ragione, magari si può fare qualcosa in più ma è ...

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Lippi Buon compleanno a Gennaro Gattuso, Campione del Mondo nel 2006! Partecipa prima al Mondiale del 2002, poi agli Europei 2004, ma è in Germania nel 2006 che Gattuso scrive la storia insieme al resto della spedizione azzurra guidata da Marcello Lippi, laureandosi ...

Il lato invisibile del calcio Adriano Bacconi dopo una carriera ultradecennale da allenatore e preparatore atletico professionista, durante la quale ha lavorato con tecnici del calibro di Sacchi, Lucescu, Capello, Lippi, Benitez, Perrin, Tabarez e molti altri, ha sviluppato un sistema informatico per analizzare in maniera oggettiva le prestazioni dei giocatori durante la partita e un metodo di lavoro per ...

Calcio: Lippi, 'Roma-Juve? Bianconeri in grado di fare 20 minuti in cui mettere sotto tutti' Affaritaliani.it Calcio: Lippi, 'Roma-Juve? Bianconeri in grado di fare 20 minuti in cui mettere sotto tutti' Roma, 10 gen. "Svolta per la Juve contro la Roma? E' un anno particolare. Nell'ambiente si è preso intelligentemente coscienza di questo. La Juve viene da un pe ...

Calcio: Lippi, 'In Serie A Inter parecchio superiore alle altre' Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "Fotografia del campionato? C'è una squadra che ritengo parecchio superiore alle altre a livello di qualità, organizzazione di gioco e di mentalità ed è l'Inter. Il Milan m ...

