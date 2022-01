Cairo: 'Non ho condiviso il nuovo protocollo. Serve una commissione tecnica stile Premier' (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Non mi sembra che lo stadio sia portatore dell'incremento dei contagi, se è vero che il 23 dicembre in Italia i contagi erano 44 mila e sono schizzati a 220mila con gli stadi chiusi". Così il ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 10 gennaio 2022) "Non mi sembra che lo stadio sia portatore dell'incremento dei contagi, se è vero che il 23 dicembre in Italia i contagi erano 44 mila e sono schizzati a 220mila con gli stadi chiusi". Così il ...

Advertising

cmdotcom : #Inter, #Ginter non blocca #Bremer. I nerazzurri vogliono il brasiliano e tra #Cairo e #Marotta c'è una promessa… - sportli26181512 : Cairo: 'Non ho condiviso il nuovo protocollo. Serve una commissione tecnica stile Premier': Cairo: 'Non ho condivis… - kappagrossi : quindi mi confermi che il blog di Grillo (che è uno dei blog più seguiti al mondo), il Fatto quotidiano e La7 filo… - Gazzetta_it : Cairo: 'Non ho condiviso il nuovo protocollo. Serve una commissione tecnica stile Premier' - danielamarch8 : RT @NAntimafia: A sei anni dal ritrovamento del suo cadavere nella periferia del Cairo, non è stata fatta ancora piena luce sulla morte di… -