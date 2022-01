Cadavere Trieste: Tac non risolve identità né causa morte (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Tac effettuata sul corpo della donna trovato nei giorni scorsi in un boschetto di Trieste nell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Liliana Resinovic non ha risolto l'enigma dell'identità del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Tac effettuata sul corpo della donna trovato nei giorni scorsi in un boschetto dinell'ambito delle indagini sulla scomparsa di Liliana Resinovic non ha risolto l'enigma dell'del ...

Advertising

RaCapodistria : Proseguono le indagini; il 20enne omicida ha confessato. Il movente sembra essere la gelosia Tre morti violente in… - CorriereQ : Cadavere Trieste: Tac non risolve identità né causa morte - Ansa_Fvg : Cadavere Trieste: Tac non risolve identità né causa morte. Scientifica esamina oggi oggetti rinvenuti sul corpo del… - TRIESTE_news : Cadavere a 'Il Giulia', l'indagine contunua. Mercoledì 12 l'ok per l'autopsia - - infoitinterno : Cadavere scoperto a Trieste: confermata l'autopsia per martedì -