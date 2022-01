Bomba di Patrizia Pellegrino | tutta la verità su Alex e Soleil

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Scoop sul Grande Fratello Vip 6 in queste ore e proprio causato da una delle concorrenti della nuova edizione.ieri pomeriggio nella diretta Instagram con Clarissa Selassié e Ainett Stephens ha lanciato unasuSorge eBelli senza rendersene conto, tanto che quando le sue compagne di diretta le hanno fatto notare quanto aveva fatto lei ha esclamato: “Ma perché? Non volevo farlo!” Che cos’ha detto? L’attrice napoletana nel raccontare del suo rapporto conSorge ha detto: “Nella mia clip suavevo detto anche che era simpatica, ma hanno tagliato il primo pezzetto e hanno lasciato soltanto la seconda parte. Quando poi l’ho conosciuta lei è stata anche abbastanza carina ...

A rivelarlo è statache, in diretta Instagram con Clarissa e Ainett, ha sganciato una vera e propria. Stando alle parole dell'ex concorrente del reality show , l'attore e l'influencer ...E tra una chiacchiera e l'altraPellegrino ha sganciato unasu Soleil Sorge e Alex Belli al GF Vip 6 . Cosa ha detto? In pratica la popolare showgirl, come riportato dal portale Biccy.Pur essendo già uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 6, Patrizia Pellegrino continua a regalare chicche di gossip ai fan del reality di Canale 5. Dopo ...Alex Belli e Soleil Sorge al GF Vip, Patrizia Pellegrino fa chiarezza: "Fingevano” In queste ultime ore Clarissa Selassiè, Ainett Stephens e Patrizia ...