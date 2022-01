BLANCA A SANREMO 2022 | MARIA CHIARA GIANNETTA TRA LE PRIMEDONNE DI AMADEUS

Leggi su bubinoblog

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Ufficializzata dala presenza di Checco Zalone al Festival, con un video che vede insieme il direttore artistico e conduttore die uno degli attori e comici più amati, arriva da Repubblica il primo nome femminile:. Parliamo dell’attrice che ha dato il volto alla supereroina, la protagonista dell’acclamata serie di Rai1: una detective non vedente e il suo cane Linneo in quel di Genova. E dal capoluogo ligure,si sposta idealmente a, a poche ore di auto. La sua interprete, attualmente sul set di Don Matteo per completare le riprese della nuova stagione, sta per diventare una delle protagoniste femminili del Festival ...