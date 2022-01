Australian Open 2022 | Jannik Sinner e l’occasione per guadagnare tanti punti Nel 2020 uscì al 2° turno

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Dopo l’ATP Cupdi tennis,è sceso al numero 11 della classifica mondiale nonostante abbia chiuso con tre vittorie in altretmatch disputati: l’azzurro con questi tre successi ha migliorato il proprio punteggio nel ranking ATP, dato che l’azzurro doveva fare più di 40per scartare il peggiore dei suoi 19 tornei validi.ha assommato complessivamente 80, ma oggi, lunedì 10 gennaio, con 3390nel ranking ATP si piazza all’11° posto, scavalcato dal canadese Felix Auger-Aliassime, ora 9° a quota 3653. L’azzurro però da già che giocherà glida numero 10, in quanto lunedì 17 scavalcherà il polacco Hubert Hurkacz, oggi 10°....

Ultime Notizie dalla rete : Australian Open

Novak Djokovic sarà restituito il passaporto e potrà partecipare aglial via lunedì 17 gennaio. È quanto ha stabilito la Corte Federale dell'Australia che ha annullato la decisione del Commonwealth di cancellare il visto del numero uno del tennis ...Il numero uno del mondo del tennis ha vinto il ricorso e ha riottenuto il visto che gli permetterà così di giocare gli. Lunedì 17 gennaio scatterà il primo Grande Slam della stagione ...Novak Djokovic ha vinto la sua battaglia legale, ma non è detto che possa restare a Melbourne per giocare gli Australian Open. Il Tribunale presieduto da Anthony Kelly ha dato ragione al tennista serb ...Un avvocato del governo ha tuttavia fatto sapere che l'Australia può ancora ordinare l’espulsione del tennista dal Paese ...