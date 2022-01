Alberto Matano e Simona Branchetti | faida senza fine | l’ennesimo scontro

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Sembrava pace fatta tra, dopo la polemica di alcuni giorni fa. Nelle ultime ore, invece, il volto di Pomeriggio Cinque ha attaccato su Instagram il collega della Rai, per aver negato una telefonata di chiarimento tra loro., laCosa è successo trae la? Il conduttore de La Vita in Diretta aveva accusato la collega di Pomeriggio Cinque di avergli sottratto un ospite, e nello specifico Sebastiano Visintin, marito di Liliana Resinovich, collegato in quel momento con il contenitore pomeridiano di Rai1. Ne era nato un caso durato per ore, convisibilmente infastidito già a ridosso ...

Advertising

WhoFabri : @BillyZanne Lorella Cuccarini e Alberto Matano - infoitcultura : Simona Branchetti torna all’attacco di Alberto Matano: 'Pessimo' - infoitcultura : Guerra tra Rai e Mediaset: Simona Branchetti sfida Alberto Matano - infoitcultura : Alberto Matano sull’ospite ‘soffiato’ in diretta da Canale 5: “Non ci sono… - infoitcultura : Simona Branchetti, la stoccata social ad Alberto Matano: 'Pessimo' -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano

Simona Branchetti tuona contro: "Scorretto! Ha smentito il chiarimento". Continuano a volare stracci tra Simona Branchetti e. I due giornalisti e conduttori rispettivamente di Pomeriggio 5 News e La vita in diretta hanno animato questi giorni con il loro scontro a distanza e la pace tra i due continua ad ...Volano di nuovo insulti e critiche tra i due giornalisti che, negli ultimi giorni, hanno discusso per un'intervista che la Branchetti avrebbe sottratto in diretta ae Simona Branchetti non hanno messo un punto alla vicenda che li ha visti protagonisti di recente. Secondo il giornalista della Rai non ci sarebbe stato alcun chiarimento mentre ...Festival di Sanremo 2022, da Alberto Matano a Mara Venier: i grandi conduttori si spostano in Riviera Il prossimo martedì 1 febbraio alle 20:40 su Rai1 ...Alberto Matano e Simona Branchetti: perché hanno litigato? Alberto Matano e Simona Branchetti non fanno altro che litigare dal 5 gennaio: le loro trasmissioni – La Vita in Diretta e Pomeriggio Cinque ...