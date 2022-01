WWE: Seth Rollins avrebbe dovuto avere un match titolato a WrestleMania 38 (Di domenica 9 gennaio 2022) Come vi avevamo scritto anche nei giorni precedenti, i piani per Day 1 erano completamente diversi e prevedevano una vittoria titolata per Seth Rollins. Secondo quanto appreso da Dave Meltzer e il Wrestling Observer Radio, non solo il Visionario avrebbe dovuto vincere il titolo WWE, ma avrebbe dovuto difenderlo durante una delle due serate di WrestleMania. A cambiare i piani ci hanno pensato la positività di Roman Reigns al Covid e la conseguente aggiunta (e vittoria) di Brock Lesnar al match titolato di Day 1. Un cambiamento inaspettato Meltzer ha specificato di non sapere contro chi avrebbe dovuto difendere la cintura Rollins, ma di sicuro avremmo assistito a Roman Reigns ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 9 gennaio 2022) Come vi avevamo scritto anche nei giorni precedenti, i piani per Day 1 erano completamente diversi e prevedevano una vittoria titolata per. Secondo quanto appreso da Dave Meltzer e il Wrestling Observer Radio, non solo il Visionariovincere il titolo WWE, madifenderlo durante una delle due serate di. A cambiare i piani ci hanno pensato la positività di Roman Reigns al Covid e la conseguente aggiunta (e vittoria) di Brock Lesnar aldi Day 1. Un cambiamento inaspettato Meltzer ha specificato di non sapere contro chidifendere la cintura, ma di sicuro avremmo assistito a Roman Reigns ...

