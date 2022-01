Variante Deltacron | a Cipro 25 casi della nuova combinazione di Delta e Omicron

Advertising

SkyTG24 : #Covid19, individuata a Cipro una nuova variante: Deltacron, che combina Delta e Omicron - HuffPostItalia : A Cipro la variante 'Deltacron': identificati 25 casi - LaStampa : Covid: a Cipro individuata la variante Deltacron, mix di Delta e Omicron - salvataglia : RT @sbruffino: GilesTroll (H-index 13 in boh) - Oggi vi parlo della nuova variante Deltacron EricTopol (H-index 241) - : lggete qui sotto… - jacopobenvenuto : RT @dar_riee: Nuova variante #Covid a #Cipro: #Deltacron un misto tra Delta e Omicron. Per combatterla l’unica soluzione è il super virolog… -

Una nuova variante del coronavirus, descritta come un ibrido tra la variante Delta e la recente Omicron, è stata scoperta a Cipro. Arriva da Cipro la nuova variante del Covid. È stata chiamata 'Deltacron' e sarebbe una mutazione del SarsCoV2 che unisce le varianti Delta e Omicron. La scoperta è stata fatta dall'Università di Cipro. Kostrikis e il suo team hanno identificato finora 25 casi di variante Deltacron. "Attualmente ci sono co-infezioni Omicron e Delta e abbiamo scoperto che questo ceppo è una combinazione di queste due ..."