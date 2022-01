Traffico Roma del 09-01-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 9 gennaio 2022) Luceverdetrovati dalla redazione ilcontinua scorrevole questa domenica sul territorio diricordiamo la pedonalizzazione odierna di via dei Fori Imperiali è chiusa per un veicolo su strada via Stolone 3 via Caio Lelio e via Publio Valerio te la prossima settimana di trasporti tornano a seguire gli orari normali ma l’aumento dei contagi comporta dalle 10 gennaio di entrare sui mezzi pubblici con il rafforzato Inoltre c’è primi denti e cambiamenti per la-lido e la linea tram 8 venerdì prossimo 14 gennaio in programma uno sciopero di 4 ore con a rischio collegamenti di metro bus e treni per cose di altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it da Maria Barbara termine tutto Grazie per l’attenzione A più tardi un servizio a cura della c e della polizia locale di ...