Sonego-Gaston in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Sydney 2022 (Di domenica 9 gennaio 2022) Lorenzo Sonego dovrà vedersela con Hugo Gaston al primo turno dell‘Atp 250 di Sydney 2022. L’azzurro si presenta al torneo australiano da assoluto favorito, sebbene il francese rappresenti un’insidia particolare, essendo un tennista imprevedibile e difficilmente domo, come ha dimostrato alle Next Gen Finals di Milano. Sonego, reduce dall’esperienza in Atp Cup come esponente azzurro, proverà a iniziare la stagione con il piede giusto; fondamentale il rendimento al servizio del torinese, suo punto di forza con dritto annesso. Gaston, dal canto suo, proverà ad affidarsi alle variazioni presenti nel suo straordinario repertorio. L’incontro si svolgerà lunedì 10 gennaio, come terzo incontro sul Campo 1 a partire dalle ore 01.00 italiane (dopo Kontaveit-Zhang e Goffin-Bagnis). La ... Leggi su sportface (Di domenica 9 gennaio 2022) Lorenzodovrà vedersela con Hugoal primo turno dell‘Atp 250 di. L’azzurro si presenta al torneo australiano da assoluto favorito, sebbene il francese rappresenti un’insidia particolare, essendo un tennista imprevedibile e difficilmente domo, come ha dimostrato alle Next Gen Finals di Milano., reduce dall’esperienza in Atp Cup come esponente azzurro, proverà a iniziare la stagione con il piede giusto; fondamentale il rendimento al servizio del torinese, suo punto di forza con dritto annesso., dal canto suo, proverà ad affidarsi alle variazioni presenti nel suo straordinario repertorio. L’incontro si svolgerà lunedì 10 gennaio, come terzo incontro sul Campo 1 a partire dalle ore 01.00 italiane (dopo Kontaveit-Zhang e Goffin-Bagnis). La ...

