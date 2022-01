Scuola | Bianchi | “Le regole del Governo sono chiare Dialogo continuo con i presidi Il personale? Sicuramente mancherà”

(Di domenica 9 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ho parlato costantemente con le rappresentanza dei, il. C’èla possibilità che domani manchinelle scuole. Noi abbiamo messo 400 milioni per rinnovare e potenziare ilproprio per l’emergenza legata al Covid. Si tratta di 35.000 docenti e di altrettantotecnico in più. Ricordo che anche in passato dopo il Natale siregistrate molte malattie ma questa situazione si affronta assieme, con la volontà di tutti di riprendere la”. Così il Ministro dell’Istruzione, Patrizio, in un’intervista al TG3. “Noi tutti siamo preoccupati ma abbiamo approvato come, all’unanimità, un disposto che dà ...

...principio base è che lunedì si torna a. Siamo preoccupati come tutti, ma abbiamo dato un disposto come Governo che dà regole chiare". Lo ha detto il ministro dell'Istruzione, Patrizio, ...Il ministro dell'Istruzione Patrizioha garantito che 'laè pronta a ripartire' il 10 gennaio con 'regole chiare' stabilite dal governo. 'C'è sicuramente la possibilità che lunedì manchi del personale . Ricordo che anche ...Mancano poche ore al ritorno in classe dopo le vacanze natalizie. La data di lunedì 10 gennaio non è mai stata messa in discussione dal ...09/01/2022 19:43: Bianchi:scuola è pronta,ora in classe: 19.43 Bianchi:scuola è pronta,ora in classe "La scuola è pronta. Lo ha spiegato be- ne il commissario Figliuolo e lo ha ...