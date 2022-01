Milan sui social – Theo | arrivano i complimenti dell’ex compagno Marcelo

Advertising

robylum : @MarioAlbanese7 @ruiu19 @acmilan Il silenzio sui fatti contro il Milan é tipico del personaggio... - sportli26181512 : L'esultanza di Gabbia: 'Uniti e concentrati, avanti così': Intervenuto sui propri canali social dopo il netto succe… - FELIX38528245 : Dopo Juve e Milan a starmi sui coglioni è la Lazio ...Complimenti al Milan per lo scudetto e alla Juve per aver vin… - ILSOB1LL4 : Comunque la storia dei 5000 a partita una buffonata senza precedenti. Guardatevi i tifosi del Milan a Venezia. Manc… - r1ccardoventuri : Se neanche Mourinho riesce ad avere impatto sui i mali decennali di questa squadra, si può fare solo una cosa: inda… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan sui

Pianeta Milan

Pellegrini 6: il suo rientro è fondamentale, lo ha dimostrato cole oggi è lo stesso. La Roma ... Sparisce anche lui, hapiedi il pallone del 4 - 4, ma spara centrale. Un po' di paura? Dal'87' ...... finalmente tornatopropri livelli. Ancora rete per Beto, che se non altro si sta confermando ... di Claudio Franceschini) ILVINCE A VENEZIA Ilnon sbaglia, affonda il Venezia nel primo ...MILANO - Ottava vittoria consecutiva in Serie A per l'Inter che, a San Siro, ha sconfitto 2-1 la Lazio. I nerazzurri - dopo qualche ora trascorsa al secondo posto in virtù del successo del Milan a Ven ...L’Inter risponde al Milan e si riprende subito la vetta della classifica di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi trova la prima vittoria del 2022 (l’ottava di fila in campionato) piegando per 2-1 la ...