Maltempo, temporali e rischio idrogeologico: allerta in sette Regioni (Di domenica 9 gennaio 2022) Una nuova perturbazione porterà oggi la neve sui settori alpini occidentali, sull'Emilia Romagna e sulle Regioni centrali anche a bassa quota. allerta gialla per rischio idrogeologico, idraulico e ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 9 gennaio 2022) Una nuova perturbazione porterà oggi la neve sui settori alpini occidentali, sull'Emilia Romagna e sullecentrali anche a bassa quota.gialla per, idraulico e ...

Advertising

peppe844 : RT @MediasetTgcom24: Maltempo, temporali e rischio idrogeologico: allerta in sette Regioni #meteo - MediasetTgcom24 : Maltempo, temporali e rischio idrogeologico: allerta in sette Regioni #meteo - CentroMeteoITA : #METEO #NAPOLI - Temporaneo miglioramento in serata, poi forte #MALTEMPO con #TEMPORALI, le previsioni - ACiavula : Maltempo: neve a bassa quota in arrivo al Centro-Nord e possibili temporali al Sud. Allerta gialla in Calabria - Ci… - ilSicilia : #Cronaca #Maltempo Meteo, ancora temporali in Sicilia: diramata l’allerta gialla -