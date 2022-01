Luca Argentero | chi è l’ex moglie Myriam Catania e perché è finita | “Avevo perso la testa per Cristina”

(Di domenica 9 gennaio 2022) Oggisarà ospite a Domenica In. L’attore ha sposato infatti, nel 2015,, l’attrice e doppiatrice italiana. Vediamo insieme la vita dell’attrice, che recentemente ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, condotta da Alfonso Signorini. È inoltre nipote delle doppiatrici Simona, Fiamma e Giuppy Izzo, sorelle della madre Rossella.nasce il 12 dicembre 1979 a Roma. Ha dunque iniziato a lavorare da giovanissima, perfezionando la sua carriera. I suoi sforzi inoltre sono stati ripagati, in quanto nel 2015 ha vinto il premio Leggio d’oro, per la sua interpretazione al doppiaggio di Keira Knightley nel film The Imitation Game. L’attrice ha dunque intrapreso una relazione connel 2015. La coppia, dopo ...

Advertising

poperinotv : @pierspollon Ah, quindi quando Luca Argentero nella pubblicità dice 'style like a king' sta cercando di imitare te? ?? - MontiFrancy82 : A @DomenicaIn ospiti @Lucaargentero #GiovannaCivitillo e #MarcoTravaglio @maravenierof - SMSNEWSOFFICIAL : A @DomenicaIn ospiti @Lucaargentero #GiovannaCivitillo e #MarcoTravaglio @maravenierof - bubinoblog : DOMENICA IN: MARA VENIER TRA SANREMO, VACCINI, LUCA ARGENTERO E GIOVANNA CIVITILLO - zazoomblog : Luca Argentero attore molto amato: sapete che cosa faceva prima di diventare famoso? - #Argentero #attore #molto… -

Ultime Notizie dalla rete : Luca Argentero

Per le grandi fiction targate Rai,promuoverà la seconda stagione di 'DOC - Nelle tue mani' che andrà in onda su Raiuno, a partire da giovedì prossimo. Infine, il giornalista Marco ...è, come ben sappiamo, il protagonista della serie che dal 13 gennaio torna su Rai1 per la seconda stagione. Per otto serate pari a sedici episodi, l'attore insieme ai colleghi Matilde ...Luca Argentero è uno degli attori più amati dal pubblico . Nato il 12 aprile 1978, del segno dell’Ariete, ha iniziato la sua ...Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della 17esima puntata puntata di Domenica In: Luca Argentero e Giovanna Civitillo in studio ...