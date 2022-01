L’Inter si riprende la vetta | a San Siro 2-1 contro la Lazio

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 10 gennaio 2022) L'Inter riparte nel 2022 da dove si era fermata nel 2021, centrando l'ottava vittoria di fila in campionato con il successo per 2-1 sullafirmato da due difensori, Bastoni e Skriniar, che vale ilsorpasso inal Milan (+1 con una partita in meno): ai biancocelesti di Sarri non basta il gol del momentaneo pareggio di Immobile e vedono ulteriormente allontanarsi la zona Champions, con il quarto posto ora distante 9 lunghezze (ma l'Atalanta deve recuperare una gara).La prima vera occasione dell'Inter si presenta presto, ma Perisic alza troppo la mira di testa. La svolta sembra arrivare al 17', Lautaro infila in rete il suggerimento di Sanchez: dopo illlo del Var, l'arbitro Pairetto annulla l'1-0 per fuorigioco dell'argentino. Lasi salva ancora una volta grazie al miracolo di ...