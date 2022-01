“La mia fortuna è…”: Inter-Lazio, l’ammissione di Inzaghi in diretta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Simone Inzaghi parla nel post partita di Inter-Lazio ed elogia i suoi: vittoria importante ottenuta dai nerazzurri a San Siro Simone Inzaghi ha parlato nel post partita di Inter-Lazio ai microfoni di ‘Dazn’ e ha elogiato i suoi. Per il tecnico nerazzurro, infatti, i suoi hanno dimostrato grande carattere e hanno vinto con la forza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 10 gennaio 2022) Simoneparla nel post partita died elogia i suoi: vittoria importante ottenuta dai nerazzurri a San Siro Simoneha parlato nel post partita diai microfoni di ‘Dazn’ e ha elogiato i suoi. Per il tecnico nerazzurro, infatti, i suoi hanno dimostrato grande carattere e hanno vinto con la forza Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

roby011268 : RT @FmMosca: ?? ITALIA ?? Se ti chiami #Galli e sei una #virostar ??MONOCLONALI A CASA Se ti chiami Mario Rossi e lavori in cantiere ??TACH… - ngiocoli : RT @Laura_Virgy: @MarcoCantamessa @SilvestriMd Domani la mia scuola aprirà, per fortuna. Chi vuole sacrificare i giovani è chi le scuole le… - Laura_Virgy : @MarcoCantamessa @SilvestriMd Domani la mia scuola aprirà, per fortuna. Chi vuole sacrificare i giovani è chi le scuole le vuole chiuse. - PrvaZylm : @DMicol78 @liliaragnar Per fortuna la mia, undicenne, ancora non ne vuole nemmeno sentir parlare di social. Secondo… - Lellauzza : RT @FmMosca: ?? ITALIA ?? Se ti chiami #Galli e sei una #virostar ??MONOCLONALI A CASA Se ti chiami Mario Rossi e lavori in cantiere ??TACH… -