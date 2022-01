Il deputato M5s Vignaroli spara col kalashnikov in un video: è presidente della commissione Ecomafie (Di domenica 9 gennaio 2022) Gambe larghe, cuffie per attutire il rumore dei colpi e un kalashnikov tra le braccia. Il deputato del Movimento 5 stelle, Stefano Vignaroli, ha pubblicato un video sui social in cui spara, probabilmente in un poligono, con un’AK-47. Il tutto mentre in sottofondo risuona Mother Russia degli Iron Maiden. L’episodio ha ricordato la “performance” dell’allora sottosegretario alla Difesa del Conte I, sempre del M5s, Angelo Tofalo, che era apparso in un video in mimetica militare e col mitra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 gennaio 2022) Gambe larghe, cuffie per attutire il rumore dei colpi e untra le braccia. Ildel Movimento 5 stelle, Stefano, ha pubblicato unsui social in cui, probabilmente in un poligono, con un’AK-47. Il tutto mentre in sottofondo risuona Mother Russia degli Iron Maiden. L’episodio ha ricordato la “performance” dell’allora sottosegretario alla Difesa del Conte I, sempre del M5s, Angelo Tofalo, che era apparso in unin mimetica militare e col mitra. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

