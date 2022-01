Genoa, i convocati di Shevchenko: la decisione su Yeboah (Di domenica 9 gennaio 2022) I convocati del Genoa in vista della sfida contro lo Spezia: la decisione di Shevchenko sul neoacquisto Yeboah I convocati del Genoa in vista della sfida contro lo Spezia. Shevchenko chiama anche il neoacquisto Yeboah. Portieri: Andrenacci, Semper, Sirigu Difensori: Bani, Biraschi, Fares, Ghiglione, Hefti, Masiello, Ostigard, Vanheusden, Vazquez Centrocampisti: Badelj, Cambiaso, Cassata, Hernani, Melegoni, Portanova, Rovella, Sturaro Attaccanti: Caicedo, Destro, Ekuban, Pandev, Yeboah L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Idelin vista della sfida contro lo Spezia: ladisul neoacquistodelin vista della sfida contro lo Spezia.chiama anche il neoacquisto. Portieri: Andrenacci, Semper, Sirigu Difensori: Bani, Biraschi, Fares, Ghiglione, Hefti, Masiello, Ostigard, Vanheusden, Vazquez Centrocampisti: Badelj, Cambiaso, Cassata, Hernani, Melegoni, Portanova, Rovella, Sturaro Attaccanti: Caicedo, Destro, Ekuban, Pandev,L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

CalcioNews24 : #Genoa, la decisione su #Yeboah ?? - CalcioPillole : Genoa, scelti i convocati in vista dello Spezia: prima volta per Yeboah - sportli26181512 : Convocati Genoa: c'è una novità: Di seguito i giocatori convocati da Andriy Shevchenko, allenatore del Genoa, per l… - pianetagenoa : I 25 convocati del Genoa: è la prima per Yeboah, torna Rovella - - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Genoa, i convocati per il derby regionale delle ore 18.30 -