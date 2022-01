Flirt tra Belen Rodriguez e un’ex stella della Serie A? L’annuncio non lascia dubbi (Di domenica 9 gennaio 2022) Una clamorosa voce di gossip riporta un presunto Flirt tra Belen Rodriguez ed un’ex stella della Serie A: scopriamo chi è. In questi giorni Belen Rodriguez sta trascorrendo le vacanze a Montevideo, dopo un Natale turbato a causa della rottura con Antonino Spinalbese. Infatti la showgirl è tornata single ed adesso avrebbe una cotta per L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di domenica 9 gennaio 2022) Una clamorosa voce di gossip riporta un presuntotraedA: scopriamo chi è. In questi giornista trascorrendo le vacanze a Montevideo, dopo un Natale turbato a causarottura con Antonino Spinalbese. Infatti la showgirl è tornata single ed adesso avrebbe una cotta per L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

__Dan96 : Recensione: Twilight, new Moon, Eclipse, breaking Dawn, cazzi, mazzi, ecc ecc. Bella e Edward Callen flirtano ma n… - gaaiiia_ : RT @ludovicedice: A volte davvero resto spiazzata qui perchè alcuni twittano come se stessimo parlando di due adolescenti capricciosi ed in… - ludovicedice : A volte davvero resto spiazzata qui perchè alcuni twittano come se stessimo parlando di due adolescenti capricciosi… - SoleilS84831316 : @bag552 È normale, Sophie non lo cagA di striscio, solo se lo vede parlare con Jess.. Sinceramente sembra piu natur… - MARIO83733913 : RT @21_federica: Il flirt tra fake Laura Pausini e fake Checco Zalone dopo lo scempio ai David di Donatello sto male #TalieQuali -