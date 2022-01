Figliuolo: "Pronto un programma di transizione per uscire dall'emergenza" (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - I tempi non sono ancora prevedibili, "bisogna vedere come evolve la situazione", ma "su indicazione del presidente Draghi, ho già preparato un programma di transizione per uscire dall'emergenza e tornare alla normalità". A renderlo noto è stato il commissario straordinario per l'emergenza covid, Francesco Paolo Figliuolo, intervistato a 'Mezz'ora in più da Lucia Annunziata su Rai3. Figliuolo, appena nominato anche a capo del Covi, il Comando operativo di vertice interforze, ha poi sottolineato il ruolo che stanno svolgendo i militari in questa fase: "Ci sono 55 team della difesa in 14 regioni per fare vaccini e tamponi e gestiamo direttamente 13 punti vaccinali e un hub strategico". Per il commissario le strutture vaccinali "reggono" e sono ... Leggi su agi (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - I tempi non sono ancora prevedibili, "bisogna vedere come evolve la situazione", ma "su indicazione del presidente Draghi, ho già preparato undipere tornare alla normalità". A renderlo noto è stato il commissario straordinario per l'covid, Francesco Paolo, intervistato a 'Mezz'ora in più da Lucia Annunziata su Rai3., appena nominato anche a capo del Covi, il Comando operativo di vertice interforze, ha poi sottolineato il ruolo che stanno svolgendo i militari in questa fase: "Ci sono 55 team della difesa in 14 regioni per fare vaccini e tamponi e gestiamo direttamente 13 punti vaccinali e un hub strategico". Per il commissario le strutture vaccinali "reggono" e sono ...

