Dragusin svela | “Lo facciamo in allenamento”

(Di domenica 9 gennaio 2022) Allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli sfida alle ore 16:30 la Sampdoria di D’Aversa. Spalletti ritorna ad occupare il suo posto in panchina dopo la positività al Covid. Piotr Zielinski non ci sarà a disputare la 21esima giornata di Campionato di Serie A dopo l’esito positivo del tampone. A pochi minuti dell’inizio del match, Raduè intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: “Siamo coordinati anche durante l’. Scopriamo alcune nostre caratteristiche e valutiamo sia i pregi che i difetti per unire entrambe le cose trarre il meglio”.

SAMPDORIA – Difesa a 4 o a 3? Deve ancora decidere Roberto D'Aversa in casa Samp, ha provato entrambe le soluzioni in settimana. Senza Augello (positivo al Covid-19), pronto Murru a sinistra con Yoshi ...