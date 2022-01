Diffidati Venezia-Milan | i rossoneri a rischio squalifica in vista dello Spezia

(Di domenica 9 gennaio 2022) Nella giornata di domenica 9 gennaio iltornerà in campo contro ilnel match valevole per il ventunesimo turno del campionato di Serie A 2021/2022. I, dopo il successo con la Roma, vogliono trovare la seconda vittoria del nuovo anno contro i lagunari di Paolo Zanetti. I ragazzi di Stefano Pioli, però, dovranno fare attenzione ai cartellini indella sfida del prossimo match con lo; in particolar modo Theo Hernandez e Sandro Tonali, che figurano nell’elenco dei, non dovranno compiere interventi troppo duri sugli avversari. SportFace.

Tra queste appunto la Salernitana , che è stata così impossibilitata a giocare la gara di campionato contro il. Tra le fila dei veneti avrebbero dovuto scontare il turno di squalifica in ...Ilè una squadra ben allenata, rapida e tecnica. Dobbiamo giocare meglio degli avversari, ... SULLA GESTIONE DEI: 'Non ci sono partite meno importanti, tutte valgono tre punti. Domani ...La Roma è il passato, il presente si chiama Venezia. È vero, tra i lagunari e il Milan c’è un abisso, ma bisogna sempre diffidare delle distanze (in classifica). E ...Pranzo in laguna per i rossoneri: la prima trasferta del 2022 è quella sul campo del neopromosso Venezia, in un incrocio che torna dopo molto tempo in uno degli scenari più affascinanti del calcio ita ...