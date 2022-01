Derailed | perché vederlo? La tensione è tanta

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 9 gennaio 2022)Rai4 ore 21.20. Con Clive Owen, Jennifer Aniston e Vincent Cassel. Regia di Mikael Hafstrom. Produzione USA 2005. Durata: 1 ora e 48 minuti LA TRAMA Charles (Clive Owen) è la classica persona tutta lavoro e famiglia. Per il lavoro prende ogni mattina il treno pendolare per Londra. Gli capita più volte d'incontrare una ragazza carina e vivacetta che lo tampina mica male e lo persuade abbastanza presto a portarla a letto. Ma mentre sono in camera d'albergo a fare le loro faccende, piombano alcuni sconosciuti che prima li maltrattano e poi li ricattano. Charles entra presto nel mirino di un mascalzone che batte cassa e gli rende la vita impossibile. Charles si arrabatta e arrabattandosi commette alcuni reati che lo mandano in galera. Ma il mascalzone lo perseguita anche in gattabuia. PERCHÈla ...