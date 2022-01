Crisi per Covid-19, il governo Draghi latita sui ristori (Di domenica 9 gennaio 2022) Si torna a parlare di ristori per le imprese. Come dire: anno nuovo, vecchi problemi. Perché se è vero – ed è vero – che il Coronavirus non molla, mettendo sempre più in Crisi aziende e lavoratori, è anche vero che il governo non vuole prendere il toro per le corna, dando una “seria” boccata di ossigeno all’economia italiana. E così si continua a spizzichi e bocconi. Infatti, il governo Draghi pare non avere alcuna intenzione di fare uno scostamento di bilancio consistente per ristorare i diversi settori colpiti dalla Crisi per Covid-19. In tal senso, occorrerebbero poco o più di 15 miliardi di euro, una mini-finanziaria che il premier mira a rinviare a dopo l’elezione del presidente della Repubblica. Mossa che ha generato malumori oltre tra gli stessi imprenditori ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 9 gennaio 2022) Si torna a parlare diper le imprese. Come dire: anno nuovo, vecchi problemi. Perché se è vero – ed è vero – che il Coronavirus non molla, mettendo sempre più inaziende e lavoratori, è anche vero che ilnon vuole prendere il toro per le corna, dando una “seria” boccata di ossigeno all’economia italiana. E così si continua a spizzichi e bocconi. Infatti, ilpare non avere alcuna intenzione di fare uno scostamento di bilancio consistente per ristorare i diversi settori colpiti dallaper-19. In tal senso, occorrerebbero poco o più di 15 miliardi di euro, una mini-finanziaria che il premier mira a rinviare a dopo l’elezione del presidente della Repubblica. Mossa che ha generato malumori oltre tra gli stessi imprenditori ...

