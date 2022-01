Covid | Brunetta ' tiene aperto' il Paese e bacchetta i virologi | ' Le multe? Più salare non si può'

(Di domenica 9 gennaio 2022) Le scelte del governo vanno tutte nella direzione di tenereil". Lo ha detto, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro per la Pubblica amministrazione Renato. "...

Advertising

elio_vito : Il Governo dei confusi. Il decreto Covid? Un guazzabuglio clandestino e Brunetta dovrebbe avere flessibilità sullo… - GiovaQuez : E' stata firmata dai ministri Brunetta e Orlando una circolare per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche e i… - indacokid : RT @indacokid: Un paese talmente aperto che nelle isole sono sotto sequestro!!! #BrunettaDimettiti #DraghiVattene #criminali #mariodraghi… - LaNotifica : Covid, Brunetta “Obiettivo Governo è tenere aperto il Paese” - messina_oggi : Covid, Brunetta “Obiettivo Governo è tenere aperto il Paese”ROMA (ITALPRESS) - 'Le scelte del governo vanno tutte n… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Brunetta

'Le scelte del governo vanno tutte nella direzione di tenere aperto il Paese'. E' quanto afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato, inserendosi nel dibattito sulla necessità o meno di far slittare il rientro in classe a causa della situazione pandemica. 'Nessun Paese europeo ha deciso di chiudere le scuole, che sono un ...Per"il governo è il luogo della calma, dei toni bassi, delle approvazioni unanimi". "L'istituzione più tranquilla è proprio il governo, nonostante venga dipinto erroneamente come luogo di ...ROMA (ITALPRESS) – “Le scelte del governo vanno tutte nella direzione di tenere aperto il Paese”. Lo ha detto, in ..."Le scelte del governo vanno tutte nella direzione di tenere aperto il Paese". E' quanto afferma il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, inserendosi nel dibattito sulla necessità ...