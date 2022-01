Bare insepolte a Palermo | Orlando indagato chiede di essere ascoltato dai pm | “Voglio fornire tutta la documentazione”

(Di domenica 9 gennaio 2022) “Intendo chiarire definitivamente la mia posizione e ho chiesto tramite il mio legale, l’avvocato Roberto Mangano, diperulteriori chiarimenti elarelativa alla mia posizione”. Lo ha fatto sapere il sindaco di, Leoluca, a proposito dell’inchiesta che lo vedeper omissione di atti d’ufficio legata alla vicenda delle circa 900ancoranel cimitero dei Rotoli. I feretri accatastati in depositi di fortuna per mesi, le casse letteralmente scoppiate con conseguenti problemi di igiene pubblica, i cinghiali accanto ai feretri ammucchiati, il forno crematorio rotto con i parenti dei defunti costretti a viaggiare per centinaia di chilometri ...

"Intendo rappresentare la mia posizione e ho chiesto tramite il mio legale, l'avvocato Roberto Mangano, di essere ascoltato per fornire chiarimenti e tutta la documentazione utile all'accertamento o a ...
Il sindaco torna nuovamente sull'inchiesta della Procura: «Intendo chiarire definitivamente la mia posizione»