Australian Open 2022, Jannik Sinner difende solo 45 punti in classifica. La situazione di Berrettini e degli altri azzurri (Di domenica 9 gennaio 2022) Il primo torneo dello Slam del 2022 del tennis, gli Australian Open, che chiuderà la stagione sul cemento oceanico, scatterà il prossimo lunedì 17 gennaio con l’inizio dei tabelloni principali di singolare: dopo due settimane di match verranno assegnati 2000 punti per i ranking ATP e WTA. Al netto di quel che accadrà nelle qualificazioni sono 9 gli azzurri già ammessi al tabellone principale: Matteo Berrettini difende 180 punti degli ottavi della scorsa stagione, ma li scarterà il 21 febbraio, mentre Jannik Sinner, che detiene 45 punti del secondo turno del 2020, li perderà il 31 gennaio. Anche Lorenzo Sonego difende 45 punti del secondo turno, ma ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) Il primo torneo dello Slam deldel tennis, gli, che chiuderà la stagione sul cemento oceanico, scatterà il prossimo lunedì 17 gennaio con l’inizio dei tabelloni principali di singolare: dopo due settimane di match verranno assegnati 2000per i ranking ATP e WTA. Al netto di quel che accadrà nelle qualificazioni sono 9 gligià ammessi al tabellone principale: Matteo180ottavi della scorsa stagione, ma li scarterà il 21 febbraio, mentre, che detiene 45del secondo turno del 2020, li perderà il 31 gennaio. Anche Lorenzo Sonego45del secondo turno, ma ...

