Amici 21, nuovo tatuaggio per Giulia Stabile: è un omaggio a Sangiovanni? (Di domenica 9 gennaio 2022) Occhi puntati ancora una volta sulla coppia più amata del web, Giulia Stabile e Sangiovanni, amore nato durante l’edizione di Amici 20, sotto i riflettori che li ha visti sotto i riflettori del programma più seguito della Tv. Questa volta ad attirare l’attenzione è stata la ballerina che ha pubblicato una foto con il suo nuovo tatuaggio in omaggio alla hit che ha fatto ballare e cantare l’Italia per tutta l’estate, un fiocco sul polso che mostra teneramente come omaggio, in occasione al loro primo anno insieme che li ha visti protagonisti di una fuga d’amore in Spagna, terra nativa di Giulia. Amici 21, anticipazioni tv del 9 gennaio 2022: LDA si ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 9 gennaio 2022) Occhi puntati ancora una volta sulla coppia più amata del web,, amore nato durante l’edizione di20, sotto i riflettori che li ha visti sotto i riflettori del programma più seguito della Tv. Questa volta ad attirare l’attenzione è stata la ballerina che ha pubblicato una foto con il suoinalla hit che ha fatto ballare e cantare l’Italia per tutta l’estate, un fiocco sul polso che mostra teneramente come, in occasione al loro primo anno insieme che li ha visti protagonisti di una fuga d’amore in Spagna, terra nativa di21, anticipazioni tv del 9 gennaio 2022: LDA si ...

Advertising

dimsmirnov175 : «Caro amici! Io auguro il felice anno nuovo 2022!» - teatrolafenice : ?? Per voi e solo per voi un battito dalla Sinfonia 'Dal nuovo mondo' di Dvorák. È iniziato da poco il… - teatrolafenice : ?? «Ogni volta che impariamo qualcosa di nuovo, noi stessi diventiamo qualcosa di nuovo» (Leo Buscaglia). Buongiorno… - vitcastagna : RT @flaviofortun: Amici di Twitter questo è il mio nuovo profilo. Vi chiedo di fare un RT per consentirmi di raggiungere tutta la comunità… - althea_ragano : RT @flaviofortun: Amici di Twitter questo è il mio nuovo profilo. Vi chiedo di fare un RT per consentirmi di raggiungere tutta la comunità… -