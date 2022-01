A casa come in palestra, è boom per le sessioni di allenamento connesso (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI - sessioni sportive online con schermo e auricolari per la realtà virtuale, discussioni incluse: i dispositivi e i servizi di fitness connessi sono esplosi all'inizio della pandemia di Covid per ricreare in casa l'ambiente delle palestre e riuniore atleti e fanatici dello sport, in sala e di gruppo. Le sessioni di 'home gym' non sono certo una novità. Ma, complice la bolla creata dal Covid da cui non si è ancora usciti, si stanno diffondendo sempre di più su Internet. E tra chiusure e smartworking, l'allenamento in casa condiviso (e non più solitario) sta prendendo sempre più piede. "Una gran parte della motivazione per andare in palestra è condividere la sofferenza dello sforzo. Crea legami", osserva Jeremy Needham, di Liteboxer al Ces di Las Vegas. Il sacco virtuale per i pugili ... Leggi su agi (Di domenica 9 gennaio 2022) AGI -sportive online con schermo e auricolari per la realtà virtuale, discussioni incluse: i dispositivi e i servizi di fitness connessi sono esplosi all'inizio della pandemia di Covid per ricreare inl'ambiente delle palestre e riuniore atleti e fanatici dello sport, in sala e di gruppo. Ledi 'home gym' non sono certo una novità. Ma, complice la bolla creata dal Covid da cui non si è ancora usciti, si stanno diffondendo sempre di più su Internet. E tra chiusure e smartworking, l'incondiviso (e non più solitario) sta prendendo sempre più piede. "Una gran parte della motivazione per andare inè condividere la sofferenza dello sforzo. Crea legami", osserva Jeremy Needham, di Liteboxer al Ces di Las Vegas. Il sacco virtuale per i pugili ...

_GigiDAlessio_ : Capodanno l'ho festeggiato in casa, ma oggi festeggio per davvero: finalmente sono NEGATIVO!???? Grazie per tutti i m… - Giorgiolaporta : Il #centrodestra è libero di appiattirsi su queste posizioni a favore dell'#ObbligoVaccinale o fare una sua propost… - rtl1025 : ?? Momento spoiler: 'RTL 102.5 è come una seconda casa, dal 13 gennaio una volta al mese ci vedremo e staremo insie… - VanessaLoveme : RT @Chleols: @_snoowhite Per me è proprio rifatta male e lo dico e non me ne fotte, se ti piace rifatti i labbroni come lei!pure la voce fa… - MarcoAu81 : @martaserafini @7Corriere @vero2v @MSF_ITALIA @cospeonlus dovete andare nei loro paesi a fare le battaglie, invece… -