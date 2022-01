Won’t Stand Down è il nuovo singolo dei Muse dopo Simulation Theory: tutti i dettagli (Di sabato 8 gennaio 2022) Il nuovo singolo dei Muse rompe finalmente il silenzio assordante nel quale la band di Matt Bellamy si è chiusa dal 2018, anno in cui è uscito l’ottavo album Simulation Theory. Il gruppo britannico ha annunciato nelle ultime ore Won’t Stand Down con tanto di artwork e data di uscita, sui canali social. Won’t Stand Down è il titolo del nuovo singolo dei Muse, e se facciamo memoria ci ricordiamo che lo stesso Matt Bellamy ci aveva regalato un’anteprima la scorsa settimana durante una live su Instagram. Il frontman, infatti, era andato in diretta mentre si trovava in auto con il figlio. Dall’autoradio arrivava un brano dal sapore vagamente heavy – un ... Leggi su optimagazine (Di sabato 8 gennaio 2022) Ildeirompe finalmente il silenzio assordante nel quale la band di Matt Bellamy si è chiusa dal 2018, anno in cui è uscito l’ottavo album. Il gruppo britannico ha annunciato nelle ultime orecon tanto di artwork e data di uscita, sui canali social.è il titolo deldei, e se facciamo memoria ci ricordiamo che lo stesso Matt Bellamy ci aveva regalato un’anteprima la scorsa settimana durante una live su Instagram. Il frontman, infatti, era andato in diretta mentre si trovava in auto con il figlio. Dall’autoradio arrivava un brano dal sapore vagamente heavy – un ...

Advertising

rockmylifeita : RT@ VirginRadioIT Muse, annunciato il nuovo singolo Won't Stand Down in uscita il 13 gennaio ?? Guarda la copertina… - IneffableYaya : RT @VirginRadioIT: Muse, annunciato il nuovo singolo Won't Stand Down in uscita il 13 gennaio ?? Guarda la copertina @muse #MUSE #WontStand… - delilahvipic : RT @VirginRadioIT: Muse, annunciato il nuovo singolo Won't Stand Down in uscita il 13 gennaio ?? Guarda la copertina @muse #MUSE #WontStand… - TwihardMuser : RT @VirginRadioIT: Muse, annunciato il nuovo singolo Won't Stand Down in uscita il 13 gennaio ?? Guarda la copertina @muse #MUSE #WontStand… - Macckman1 : RT @VirginRadioIT: Muse, annunciato il nuovo singolo Won't Stand Down in uscita il 13 gennaio ?? Guarda la copertina @muse #MUSE #WontStand… -