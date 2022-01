Vauro, l’ultimo sfregio: per sbertucciare il governo sulle multe ai No vax oltraggia i morti di Covid (Di sabato 8 gennaio 2022) Vauro dimostra, una volta di più, che il buon gusto non è nelle sue corde. E quanto la satira, somministrata a colpi di clava, più che a tratti di matita, possa lasciare interdetti e, in caso di macabra ironia, anche stizziti. Ed è proprio quanto può accadere oggi a chi incappa nella sua vignetta pubblicata in prima pagina sul Fatto Quotidiano (vedi il link postato in calce all’articolo), che nel tentativo di punzecchiare e irridere le nuove misure del governo in materia di contrasto alla pandemia, più che strappare una risata lascia a bocca aperta e occhi sgranati… Vauro, l’ultimo sfregio formato vignetta Stavolta nel mirino del vignettista toscano finiscono le multe ai No vax over 50: la controversa misura di governo lanciati in questi giorni, al centro di polemiche ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 8 gennaio 2022)dimostra, una volta di più, che il buon gusto non è nelle sue corde. E quanto la satira, somministrata a colpi di clava, più che a tratti di matita, possa lasciare interdetti e, in caso di macabra ironia, anche stizziti. Ed è proprio quanto può accadere oggi a chi incappa nella sua vignetta pubblicata in prima pagina sul Fatto Quotidiano (vedi il link postato in calce all’articolo), che nel tentativo di punzecchiare e irridere le nuove misure delin materia di contrasto alla pandemia, più che strappare una risata lascia a bocca aperta e occhi sgranati…formato vignetta Stavolta nel mirino del vignettista toscano finiscono leai No vax over 50: la controversa misura dilanciati in questi giorni, al centro di polemiche ...

