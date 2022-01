TikTok, le più pagate sono loro: la cifra guadagnata è da capogiro (Di sabato 8 gennaio 2022) TikTok, le star ottengono tantissimi soldi con l’attività sulla piattaforma e il supporto delle aziende. La classifica di chi guadagna di più Come tutto ciò che è popolare (inteso come noto), anche TikTok è redditizio. Lo sanno bene alcuni personaggi, ormai vere e proprie star, che grazie alla piattaforma cinese hanno guadagnato fior fiori di milioni, in tutte le valute. Le sorelle Charli e Dixie D’Amelio (Getty Images) (1)Il 2021 si era chiuso con guadagni stratosferici per molti e il nuovo anno si è aperto non sulla stessa falsariga ma con prospettive migliori. Basta chiedere alle sorelle Charli e Dixie D’Amelio, in cima alla lista dei TikToker più pagati stilata da Forbes. Le due hanno anche una loro serie, The D’Amelio Show, e ciò fa capire quanto sia alto il successo raggiunto. A settembre scorso ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 gennaio 2022), le star ottengono tantissimi soldi con l’attività sulla piattaforma e il supporto delle aziende. La classifica di chi guadagna di più Come tutto ciò che è popolare (inteso come noto), ancheè redditizio. Lo sanno bene alcuni personaggi, ormai vere e proprie star, che grazie alla piattaforma cinese hanno guadagnato fior fiori di milioni, in tutte le valute. Le sorelle Charli e Dixie D’Amelio (Getty Images) (1)Il 2021 si era chiuso con guadagni stratosferici per molti e il nuovo anno si è aperto non sulla stessa falsariga ma con prospettive migliori. Basta chiedere alle sorelle Charli e Dixie D’Amelio, in cima alla lista deier più pagati stilata da Forbes. Le due hanno anche unaserie, The D’Amelio Show, e ciò fa capire quanto sia alto il successo raggiunto. A settembre scorso ...

Advertising

borghi_claudio : Lui è bravo ?? chi è? Aiutano di più queste cose di venti dimostrazioni di incongruenze nelle tabelle iss - stanzaselvaggia : Tiktok e i boomer no vax sono uno degli spettacoli più pietosi della storia. - melainfabula : Io che cerco di capire gli algoritmi di tiktok per avere qualche views in più. ???? Tiktok che mi risponde con: - sipjezzy : RT @demagnetize: @Iriska30345379 peccato che sia un video girato in un ospedale americano nell'aprile del 2020 ?? riprova, sarai più fortuna… - demagnetize : @Iriska30345379 peccato che sia un video girato in un ospedale americano nell'aprile del 2020 ?? riprova, sarai più… -

Ultime Notizie dalla rete : TikTok più √ Triller pronta alla quotazione Triller, piattaforma social spesso identificata come la più simile tra le concorrenti di TikTok, si appresta a diventare una società quotata al Nasdaq. Ma il processo di quotazione non avverrà a mezzo di un tradizionale IPO (Initial Public Offering), bensì ...

Polimoda a Pitti Uomo, brand e installazioni in mostra: gli appuntamenti ...raccontati da Polimoda con delle live nei canali ufficiali della scuola su Instagram e TikTok. ... uno dei più importanti pilastri per l'economia italiana, vero e proprio "ambasciatore" del nostro Paese ...

TikTok.com è il dominio più popolare del 2021 Punto Informatico Triller, piattaforma social spesso identificata come lasimile tra le concorrenti di, si appresta a diventare una società quotata al Nasdaq. Ma il processo di quotazione non avverrà a mezzo di un tradizionale IPO (Initial Public Offering), bensì ......raccontati da Polimoda con delle live nei canali ufficiali della scuola su Instagram e. ... uno deiimportanti pilastri per l'economia italiana, vero e proprio "ambasciatore" del nostro Paese ...