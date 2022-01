Serie A, 22ª e 23ª giornata con 5.000 spettatori (e niente tifosi in trasferta) (Di sabato 8 gennaio 2022) L'Assemblea di Lega Serie A, che si è riunita con urgenza questo pomeriggio per affrontare l'emergenza Covid, ha stabilito di fare un passo indietro decidendo di autolimitarsi sul fronte della ... Leggi su gazzetta (Di sabato 8 gennaio 2022) L'Assemblea di LegaA, che si è riunita con urgenza questo pomeriggio per affrontare l'emergenza Covid, ha stabilito di fare un passo indietro decidendo di autolimitarsi sul fronte della ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie 22ª Serie A, 22ª e 23ª giornata con 5.000 spettatori (e niente tifosi in trasferta) ... in ossequio dei biglietti già venduti per gli incontri del week - end e della settimana prossima (seconda giornata di Serie A TIM, Supercoppa Frecciarossa e turno infrasettimanale della Coppa Italia ...

Covid, Serie A: dal 16 gennaio per due turni soltanto 5.000 spettatori presenti allo stadio AgenPress . L'assemblea della Lega di Serie A, ha approvato una delibera, che dal 16 gennaio l'afflusso di pubblico alle partite di calcio ... Mentre per la 22ª e la 23ª giornata solo 5000 persone ...

