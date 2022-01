Scuola, contagi e lotteria monitoraggi: arrabbiatissima Stefania, mamma di 4 figli tra asilo e superiori (Di sabato 8 gennaio 2022) 'Leggo del quindicenne denunciato perché 'beccato' a passeggio a Camerlata nonostante la positività al Covid e me lo immagino così, costretto a casa perché magari la zia che ha visto a Natale è ... Leggi su comozero (Di sabato 8 gennaio 2022) 'Leggo del quindicenne denunciato perché 'beccato' a passeggio a Camerlata nonostante la positività al Covid e me lo immagino così, costretto a casa perché magari la zia che ha visto a Natale è ...

Advertising

TgrRai : #Scuola, oltre un quarto dei dirigenti scolastici firma un appello per il ricorso alla Dad, almeno fino a inizio fe… - stanzaselvaggia : Alle superiori, oltre i due contagi, i non vaccinati andranno in dad. Quindi gli alunni dovranno esibire il super g… - g_zerbato : RT @Solocarmen1: 200000 contagi al giorno, green pass anche per respirare, vaccino obbligatorio agli over 50,incapacità di curare, minacci… - Domenic09598472 : RT @valy_s: Secondo @stanzaselvaggia - Genjuro75 : RT @bladistic: Discoteche chiuse, #stadichiusi, molte attività bloccate, caos scuola, contagi record, misure del governo da analisi psichia… -