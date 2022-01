Quel che Grillo non dice sul bunker cinese (Di sabato 8 gennaio 2022) Certi amori non finiscono. Duro a morire è Quello che lega Beppe Grillo alla Cina. Venerdì l’“Elevato” è tornato a far parlare di sé con un post sul suo blog. Il fondatore del Movimento ha rotto il silenzio con un “bilancio” della pandemia a due anni dall’esordio. Di fatto una lunga invettiva contro l’obbligo vaccinale, che proprio in queste ore fa fibrillare il governo Draghi e i grillini a palazzo. L’Occidente ha sbagliato, dice Grillo, a “puntare tutto sulle vaccinazioni, quando è ormai evidente che questa strategia non possa bastare”. Dopo una stoccata a Palazzo Chigi e alle “immagini orwelliane” che a suo parere evocherebbero i “trattamenti sanitari obbligatori” in discussione, eccolo indicare la strada da seguire per venir fuori dalla tempesta di Omicron. Tra i Paesi occidentali “quasi nessuno ha adottato una ... Leggi su formiche (Di sabato 8 gennaio 2022) Certi amori non finiscono. Duro a morire èlo che lega Beppealla Cina. Venerdì l’“Elevato” è tornato a far parlare di sé con un post sul suo blog. Il fondatore del Movimento ha rotto il silenzio con un “bilancio” della pandemia a due anni dall’esordio. Di fatto una lunga invettiva contro l’obbligo vaccinale, che proprio in queste ore fa fibrillare il governo Draghi e i grillini a palazzo. L’Occidente ha sbagliato,, a “puntare tutto sulle vaccinazioni, quando è ormai evidente che questa strategia non possa bastare”. Dopo una stoccata a Palazzo Chigi e alle “immagini orwelliane” che a suo parere evocherebbero i “trattamenti sanitari obbligatori” in discussione, eccolo indicare la strada da seguire per venir fuori dalla tempesta di Omicron. Tra i Paesi occidentali “quasi nessuno ha adottato una ...

