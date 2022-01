Per chi vuole tornare a interrogarsi sulle azioni umane

(Di sabato 8 gennaio 2022) Amir Jadidi in una scena di “Un eroe” di Asghar Farhadi. UN EROEGenere: Investigazione psico-socialeRegia di Asghar Farhadi. Con Amir Jadidi, Fereshteh Sadre Orafaiy, Mohsen Tanabandeh, Sarina Farhadi, Sahar Goldust, Ehsan Goodarzi Tornato in Iran dopo la poco riuscita parentesi spagnola, Asghar Farhadi ritrova l’ispirazione originaria raccontando i due giorni di permesso che permettono a Rahim di uscire di prigione, dove è finito per un debito: la donna che ama gli porta una borsa con delle monete d’oro che gli permetterebbero di pagare metà del debito e chiedere così la remissione della denuncia e la fine del carcere. Leggi anche › “Illusioni perdute” di Xavier Giannoli: la recensione di Paolo Mereghetti › “One Second”: la ...

