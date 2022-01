Ordinanza di Giani | tamponi a prezzo calmierato in Toscana | anche nelle strutture private «Contro lo sciacallaggio»

(Di sabato 8 gennaio 2022) In, come informa un comunicato, il costo del tampone antigenico rapido non potrà superare ilmassimo di 15 euro, mentre il tampone molecolare non potrà costare più di 80 euro. Sono tenuti ad applicare questi prezzi calmierati tutte lesanitarie, lesanitarieautorizzate o accreditate con il servizio sanitario nazionale, nonché tutti gli altri soggetti autorizzati dalla Regione alla somministrazione di test antigenici rapidi e molecolari L'articolo proviene da Firenze Post.

"Oggi - spiega sempre Eugenio- ho firmato un'che entra in vigore il 10 gennaio per continuare l'opera di semplificazione e rapidità assicurata dal risultato del tampone sia nella ...Con questaantisciacallaggio - aggiunge- intendo garantire, al meglio delle nostre possibilità, l'accesso ai tamponi, in modo uniforme e soprattutto equo, a tutti i cittadini. Queste ...“Il diffondersi della variante Omicron ha fatto crescere a dismisura la richiesta dei tamponi antigenici rapidi e molecolari, tanto da determinare il coinvolgimento di strutture non solo pubbliche e u ...Prezzo calmierato da lunedì prossimo, 10 gennaio, per i test antigenici rapidi e molecolari. A stabilirlo è un'ordinanza a firma del presidente della Regione, Eugenio Giani, che entrerà in vigore lune ...