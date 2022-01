Napoli | Osimhen vicino al rientro Spunta un retroscena dalla Nigeria

Leggi su napolipiu

(Di sabato 8 gennaio 2022)pronto alin campo, l’attaccante del, ancora positivo al COVID, si allena duramente in. Ilpotrebbe ritrovare presto Victor. L’attaccante potrebbe rientrare in campo per la gara contro il Bologna. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del quotidiano il Mattino, l’attaccante sarebbe pronto al grande: “Victorè ancora positivo. Questo vuol dire che prima della prossima settimana non lo si vedrà dalle parti di: non la migliore nelle notizie per Spalletti che si prepara ad affrontare un altro ciclo intensissimo di impegni. La speranza di tutti è quella di una sua guarigione all’inizio della prossima settimana. Questo vorrebbe dire ritorno in Italia, primi ...