Molestie a Capodanno, una delle vittime: 'Ancora sotto choc. Li ho colpiti in faccia, mi guardavano ridendo' (Di sabato 8 gennaio 2022) Molestate durante i festeggiamenti di Capodanno in piazza Duomo a Milano , circondate da un gruppo di ragazzi: una notte da incubo . 'Sono Ancora sotto choc, non riesco Ancora a realizzare quello che ... Leggi su leggo (Di sabato 8 gennaio 2022) Molestate durante i festeggiamenti diin piazza Duomo a Milano , circondate da un gruppo di ragazzi: una notte da incubo . 'Sono, non riescoa realizzare quello che ...

Advertising

AngeloCiocca : A #Milano usciranno ancora video che porteranno alla luce altre #aggressioni e #molestie di Capodanno in #Duomo? A… - NicolaPorro : ?? L’allarme durata vaccini, gli affanni di Draghi per il Quirinale e il silenzio 'buonista' sulle molestie di Capod… - pdnetwork : Aggressioni e molestie avvenute nella notte di Capodanno in #PiazzaDuomo necessitano risposte ferme sul piano giudi… - mlmairro : RT @AngeloCiocca: A #Milano usciranno ancora video che porteranno alla luce altre #aggressioni e #molestie di Capodanno in #Duomo? A #sinis… - Gio_Donatini : RT @pdnetwork: Aggressioni e molestie avvenute nella notte di Capodanno in #PiazzaDuomo necessitano risposte ferme sul piano giudiziario e… -