Maltempo, neve a bassa quota in arrivo al Centro-Nord (Di sabato 8 gennaio 2022) neve a bassa quota in arrivo al Centro-Nord, la Protezione civile ha emesso un avviso di avverse condizioni meteo e segnalato un'allerta gialla in sette regioni."Un sistema perturbato a matrice fredda, proveniente dal Nord-Atlantico, tende a raggiungere rapidamente la nostra penisola, con contestuale rinforzo del vento", ha spiegato il Dipartimento della Protezione civile, aggiungendo: "Dalla serata-notte di oggi, infatti, si avranno nevicate sui settori alpini occidentali, in estensione dal primo mattino di domani, sull`Emilia-Romagna e a seguire sulle regioni centrali, specie quelle del versante adriatico, generalmente fino a quote collinari, ma con sconfinamenti a bassa quota". Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

