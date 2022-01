Maltempo in Campania | in arrivo pioggia e gelo Potrebbe anche nevicare

Advertising

DanieleDann1 : ?? #Meteo: Nuova perturbazione in arrivo sull'#Italia: pioggia e #neve a bassa quota. Giù le temperature. La perturb… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Campania

La perturbazione in serata raggiungerà pure il Sud, dallae dalla Calabria verso Sicilia, ... Le temperature sono previste in ulteriore diminuzione, soprattutto dove agirà il. Una nota ...La perturbazione in serata raggiungerà pure il Sud, dallae dalla Calabria verso Sicilia, ... Le temperature sono previste in ulteriore diminuzione, soprattutto dove agirà il. Una nota ...Nel frattempo le nevicate proseguiranno, lunedì, anche lungo l’Appennino centrale tra Abruzzo e Marche, mentre migliorerà sul lato tirrenico. Nevicate in arrivo anche in Calab ...Il 2022 parte all'insegna del maltempo. Da sabato 8 gennaio è in arrivo su tutta Italia la prima perturbazione del 2022 che stravolgerà le condizioni meteo segnando il ritorno dell'inverno. Ultimi gio ...