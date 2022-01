LIVE – Juventus-Milan | finale Supercoppa calcio femminile 2022 DIRETTA

(Di sabato 8 gennaio 2022) Tutto pronto per. Ladelladiavrà luogo alle 14.30 al ‘Benito Stirpe’ di Frosinone davanti a più di 3mila spettatori. Joe Montemurro contro Maurizio Ganz in 90? preziosissimi che consegnano il primo trofeo di questa stagione. Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA(Ore 14:30) SportFace.

Advertising

juventusfc : Qui ??Allianz Stadium. Inizia la conferenza di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv: - JuventusTV : ? ?????? ????.???? ? Mister Allegri presenta in conferenza stampa #RomaJuve. ?? LIVE, qui ? - juventusfc : Qui Allianz Stadium! Inizia la conferenza stampa del Mister! Live: - FilipponeDiego1 : RT @juventusfc: Qui ??Allianz Stadium. Inizia la conferenza di Mister Allegri! LIVE su @JuventusTv: - davideinno85 : RT @JuventusTV: ? ?????? ????.???? ? Mister Allegri presenta in conferenza stampa #RomaJuve. ?? LIVE, qui ? -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Juventus

Calciomercato, il pupillo di Allegri sarebbe il profilo preferito dagli inglesi in caso di cessione del centrocampista. Calciomercato, secondo le ultime indiscrezioni uno degli obiettivi principali per il centrocampo e autentico pallino di Allegri, potrebbe diventare l'obiettivo numero uno del Manchester United in caso di ...Domani sera all'Olimpico va in scena il match tra Roma e, seconda giornata di ritorno di Serie A . Le due squadre sono separate da appena tre punti, la squadra di Mourinho è reduce dalla batosta col Milan mentre quella di Allegri non è andata oltre ...Il Milan è uno dei club più interessati all’attaccante. Il suo contratto è vicinissimo alla scadenza, ma la concorrenza è infinita..Massimiliano Allegri ha parlato alla vigilia della gara contro la Roma. TuttoJuve.com seguirà l'evento in diretta: Che partita si aspetta domani? "Domani è sempre ...